Homem é atacado por cães da raça Pitbull ao invadir residência

Um homem que seria dependente de drogas ficou gravemente ferido após ser atacado por dois cães da raça Pitbull, no início da manhã dessa terça-feira (9), em Campo Mourão. Ele teria tentado invadir uma residência no cruzamento da rua Eulália Carneiro com a rua João Castorino de Smoliak, quando sofreu o ataque..



De acordo com as informações, na residência estava apenas uma mulher acompanhada de crianças que acabaram sendo salvas pelos cães que impediram a invasão do indivíduo.

A vítima conseguiu sair até a rua, onde foi socorrida inicialmente por populares. Em seguida, equipes do SAMU prestaram atendimento e o encaminharam ao pronto-socorro, apresentando múltiplos ferimentos pelo corpo e o rosto praticamente desfigurado.

A Polícia Militar também esteve no local e registrou a ocorrência.