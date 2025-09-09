Mulher tem o carro tomado de assalto no estacionamento de supermercado em Campo Mourão

Uma mulher de 33 anos foi vítima de roubo no estacionamento de um supermercado em Campo Mourão no início da noite de ontem. Segundo relato à Polícia Militar, no momento em que estacionava o veículo GM/Cruze LT, de cor preta, ela foi surpreendida por um homem pardo, magro, de estatura mediana, com tatuagens nos braços e armado com um revólver.

Sob ameaça, o criminoso obrigou a vítima a entrar no carro e permaneceu com ela no banco traseiro, abandonando-a cerca de dois quilômetros da Santa Casa.

Após ser acionada pela Central de Operações, a PM iniciou diligências em Campo Mourão e municípios vizinhos. O veículo foi localizado pela equipe Canil, em meio ao matagal, nas proximidades da Rodovia 487. No interior do automóvel foi encontrado um celular Xiaomi Redmi Note 13, de propriedade da vítima.

O carro apresentava diversas avarias na lataria, pintura e para-choques, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. Nenhum suspeito foi localizado até o momento.