Homem agride mulher após presenciar ela abraçada com outro

Uma mulher foi agredida na noite de ontem pelo companheiro, na região do jardim Lar Paraná. A Polícia Militar foi chamada pela mãe da vítima e, ao ser detido, o agressor disse que atacou a mulher ao flagrá-la abraçada com outro rapaz.

A vítima foi encontrada com uma lesão na região abaixo do olho esquerdo, próximo ao nariz. O companheiro dela contou que ao buscar sua esposa no serviço, encontrou-a abraçada com outro rapaz, em uma rua próximo ao local de trabalho, momento em que iniciaram o desentendimento.

Na confusão ele teria acertado um soco no rosto da mulher, que procurou se defender, causando escoriações em seu rosto. Diante dos fatos, o casal foi encaminhado para a 16ª SDP para as providências.