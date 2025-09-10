Campo Mourão Futsal abre playoffs do Paranaense, em Manoel Ribas

Jogando em Manoel Ribas, na região centro-norte do Paraná, o Campo Mourão Futsal inicia nesta quinta-feira, 11, às 20h, a fase de playoffs do Paranaense Série Ouro.

Será o primeiro de dois duelos decisivos para ambas as equipes. O segundo confronto será em Campo Mourão, na Arena UTFPR (Belin Carolo), no dia 2 de outubro. Quem levar a melhor avança para as quartas de final para pegar o Foz Cataratas, na competição estadual mais disputada equilibrada da modalidade.

O técnico Betinho, comandante do Carneirão, analisou o confronto como extremamente difícil. “Os mata-mata do Paranaense são muito difíceis. Certamente será um jogo bem complicado porque vamos enfrentar um adversário qualificado, bem treinado. Estamos nos preparando muito para fazer um bom jogo lá, porque sabemos da importância da primeira partida. São dois tempos, duas partidas e sabemos da importância de conquistar o resultado fora de casa. Para isso estamos estudando bem adversário”, declara.

O treinador tem duas dúvidas para o jogo. O fixo Selbach sentiu um desconforto no último domingo, na vitória por 6 a 1 sobre o Esporte Futuro, de Toledo (PR), pela Liga Nacional, e pode ficar de fora da partida. Outro que não está 100% e também depende de testes é o ala Jhonny, ainda se recuperando de uma lesão no joelho.

A Integrado Carneirão TV transmite o duelo ao vivo pelo canal do Campo Mourão Futsal no YouTube