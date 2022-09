Feriado do 75º aniversário de Campo Mourão será no dia 17 de outubro

O Município de Campo Mourão completa 75 anos de emancipação político-administrativa no próximo dia 10 de outubro, mas o feriado comemorativo do aniversário será no dia 17 de outubro. Desde 2018, o feriado acontece na segunda-feira subsequente ao feriado de 12 de outubro (Dia da Padroeira do Brasil/Dia das Crianças), conforme estabelecido pela Lei Municipal nº 3.869.

A transferência do feriado do aniversário do Município, quando cai em dia útil, foi reivindicada durante anos pela Associação Comercial e Industrial (Acicam) e demais instituições ligadas ao comércio local. Isso porque o recesso acontecia justamente na antevéspera do Dia das Crianças, data especial que tradicionalmente aquece as vendas do comércio. O feriado prejudicava as empresas e muitos consumidores acabavam se deslocando para outros centros para fazer suas compras.

Vários municípios adotaram nos últimos anos a transferência de feriados comemorativos a datas especiais.

PROGRAMAÇÃO

No dia 10 (data oficial do aniversário), às 8 horas, no Paço Municipal, será realizada sessão cívica com hasteamento da bandeira, execução do Hino e entrega oficial do álbum de figurinhas da Secretaria de Educação. Às 19 horas vai acontecer missa em ação de graças ao aniversário da cidade, na Catedral São José.

Dois shows gratuitos na praça São José, a partir das 21 horas, estão confirmados para marcar o aniversário do Município: Banda Família Lima (dia 16) e a dupla sertaneja Fernando & Sorocaba (dia 17).

De 10 a 23 de outubro será realizado o Festival de Teatro. Já de 25 a 29 acontece a Festa Literária (Feira do Livro). Para o dia 11, às 19 horas, no parque do jardim Modelo está agendado o projeto palco cultural. Outras ações: dia 12 – atividades para crianças na praça São José; dia 13 – palco cultural, às 19 horas, na praça do Lar Paraná; dias 14 e 15 (à noite) – palco cultural na praça São José.

A grande maioria das secretarias municipais programaram atividades para comemorar a data.

DESFILE

O tradicional desfile comemorativo do aniversário de Campo Mourão será realizado no dia 17 de outubro (feriado municipal), a partir das 8h30min, na avenida Irmãos Pereira.