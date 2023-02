Há 57 anos, Campo Mourão ganhava título de “modelo do Paraná”

Em 14 de fevereiro de 1967, em solenidade no Palácio Iguaçu, Campo Mourão foi escolhido como “Município Modelo do Paraná”, em concurso efetuado entre 272 municípios brasileiros. O evento foi marcado pela assinatura do convênio com o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário (INDA).

Um dos fatores que levaram o município a ganhar o prêmio foi a criação do Conselho Comunitário, que tinha na sua composição a representação de uma pessoa de cada bairro ou localidade do município, associações de classe e a participação efetiva dos vereadores. O comunicado do resultado à Câmara de Vereadores foi feito pelo então prefeito Milton Luiz Pereira.

Conforme pesquisa efetuada pela coordenação do Museu Municipal, o título “Município Modelo” teve dois efeitos concretos: acelerou a licitação da pavimentação da estrada a Maringá e a implantação do sistema de iluminação pública no perímetro urbano da cidade. Além disso, Campo Mourão ganhou divulgação nos principais jornais do Brasil.