Homem é preso no centro de CM com bicicleta furtada

A Polícia Militar recuperou uma bicicleta durante patrulhamento pelas imediações da rua Guarapuava, local onde constantemente ocorre a prática de crimes de furto e roubo, bem como tráfico de drogas.

A equipe Rocam avistou um homem em atitude suspeita nas imediações de um posto de combustível, o qual se encontrava em posse de uma bicicleta pequena, de cor amarela, com características muito parecidas com uma que havia sido furtada no último dia 13, inclusive a mesma equipe havia atendido a ocorrência do furto.

Os policiais fizeram a abordagem e ao ser questionado, o homem de 26 anos não soube informar a procedência da bicicleta. Feito contato com a vítima, ela prontamente reconheceu a bicicleta.

O rapaz, que já conta com diversas passagens por furto e receptação, foi preso e encaminhado, juntamente com a bicicleta para a delegacia de Polícia Civil.