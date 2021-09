Grupos de ciclistas vão se unir em uma “Pedalada Urbana”

Os grupos de pedal mourãoenses Ecobike, Pebas Sauro´s, Pedaleiros e MTB Minuano, com apoio da PC Adventure, em parceria com o SESC Campo Mourão, o Rotary Club Campo Mourão e a Prefeitura Municipal de Campo Mourão, realizam no dia 18 de setembro, a partir das 14h30, uma Pedalada Urbana.

O percurso será de três quilômetros, na área central da cidade, conscientizando a população sobre o Setembro Amarelo, com a importância da prevenção do suicídio. Durante o evento, serão arrecadados alimentos em prol de entidades indicadas pelo SESC Campo Mourão, por meio do Programa Mesa Brasil.

Também será sorteado um brinde especial, com recursos levantados por meio de parceiros. Vale ressaltar que o evento será realizado seguindo todas as normas locais que regem a prevenção ao covid-19 e a ideia dos promotores é de que além do lado esportivo e psicológico, no tocante a questão da prevenção do suicídio, seja também despertada nos participantes a questão solidária, com a doação de alimentos.

Neste final de semana será liberado um link para inscrição (no máximo 200 pessoas), para que os interessados possam se inscrever e concorrer a bicicleta. O local de saída será a Praça da Catedral.