Poder Executivo recebe documento do Codecam sobre cadeias produtivas

Representantes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (Codecam), estiveram na manhã desta sexta-feira (10) no gabinete do prefeito Tauillo Tezelli para entregar um estudo técnico sobre cadeias produtivas do município. O documento foi elaborado a partir de dados e gráficos desenvolvidos pela Unespar e UEM.

Segundo o presidente do Codecam, Newton Leal, o objetivo é colaborar com a gestão do município na busca e abertura de novos negócios para os próximos anos, com foco nas cadeias de grãos, proteína animal e eletromédica. “É um estudo técnico para fomentar o desenvolvimento do município em suas diferentes cadeias produtivas, com ações a serem desenvolvidas atualmente e também nos próximos anos”, sintetiza.

O prefeito Tauillo destacou a importância da participação da sociedade civil organizada para o desenvolvimento da cidade. “Essa colaboração é muito importante para o futuro de Campo Mourão, pois são propostas que estão partindo da sociedade organizada, por meio de estudos que geraram dados concretos que apontam a nossa realidade atual e ideias que criam perspectivas de desenvolvimento”, argumentou.

O Codecam conta mais de 40 instituições e centenas de voluntários nas oito Câmaras Temáticas, Comitê Estratégico e no Conselho Pleno. Entre as ações das Câmaras há estudos e diagnósticos para identificar novas potencialidades para a economia local, para a geração de novos negócios e a atração de investimentos públicos e privados.