Grupo “Amo Down” fortalece mães de crianças com a Síndrome de Down

Neste domingo (21 de março) é celebrado o Dia Internacional da Síndrome de Down (SD), uma alusão aos três cromossomos no par número 21, característico das pessoas com SD. A data está no calendário oficial da Organização das Nações Unidas (ONU), sendo comemorado pelos 193 países-membros da ONU e tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância da luta pelos direitos igualitários.

Pelas estatísticas, a cada 700 nascimentos, uma criança vem ao mundo com a síndrome. Em Campo Mourão, um grupo formado por 28 mães de crianças com a SD, estreitam os relacionamentos de amizade por meio das redes sociais.

Além da troca de experiências, elas tiram dúvidas de quem busca informações sobre a síndrome, principalmente de gestantes que ao receberem o diagnóstico ficam atordoadas, sem saber o que fazer.

“O grupo foi formado com esse objetivo, acolher e tirar dúvidas de gestantes ou mulheres que acabaram de ter um filho com a síndrome de down”, explica Ondina Silva, mãe da pequena Lara, que nasceu com a SD.

O grupo interage por meio das redes sociais, “Amo Down”, no Instagram e Facebook. “Também temos um grupo online de mães amigas e um projeto para abrir uma associação”, disse Leonice, mãe do Nicolas 21 anos. No ano passado, o grupo se reuniu com os filhos no Parque do Lago, onde promoveram um piquenique de confraternização.

Este ano, por conta da pandemia da covid-19, elas deverão expor um mosaico com as fotos dos filhos na pagina “Amo Down”, revelando também os mitos e verdades sobre a Síndrome de Down.

NÃO É DOENÇA

A Síndrome de Down não é uma doença, e sim uma condição genética, que acontece na divisão celular do óvulo, que resulta em um par a mais no cromossomo 21, chamada trissomia. Pessoas com tal síndrome têm os direitos assegurados pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, ratificada pelo Brasil com força constitucional e pela Lei Brasileira de Inclusão.

MITOS E VERDADES SOBRE A SÍNDROME DE DOWN

* Pessoas com Síndrome de Down, tais como todas as outras, podem chegar onde elas quiserem, caso sejam adequadamente conduzidas, orientadas e estimuladas.

* A Síndrome de Down em si não traz consigo nenhuma limitação ou imposição. Tudo é uma questão de insistência, persistência e determinação.

* Crianças com Síndrome de Down podem e devem ser incluídas em todas as atividades que qualquer outra criança faria, respeitando as características e particularidades de cada indivíduo.

* Pessoas com Síndrome de Down não devem ser tratadas como eternas crianças ou “coitadinhas”.

* Síndrome de Down não tem grau!!!

* Pessoas com Síndrome de Down tem temperamental e personalidade próprios, que não tem nenhuma relação com a Síndrome de Down em si, e sim, com suas características genéticas, experiências vividas e a forma como ela é tratada.