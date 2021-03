Mulher é morta a tiros no Fortunato Perdoncini

Uma discussão entre dois vizinhos, motivada por som alto, terminou com o assassinato de uma mulher de 37 anos, na rua Vereador Sérgio Sebastião Miguel, no conjunto Fortunato Perdoncini, em Campo Mourão. O crime ocorreu no início da noite desse sábado.

A vítima, identificada por Rosicléia Dimarafigo de Lourena, já teve a casa alvejada por disparos de arma de fogo no início da semana, também por ter reclamado do som alto do vizinho. Ele negou a autoria dos disparos.

Neste sábado, porém, o som alto do vizinho teria incomodado novamente Rosicléia, que ao reclamar, foi baleada na cabeça. O autor dos disparos fugiu. A mulher foi atendida inicialmente pelo Siate e durante o trajeto ao hospital, foi transferida para a ambulância do Samu.

Apesar de todo esforço dos socorristas, ela não resistiu aos ferimentos e morreu na ambulância, antes de chegar ao hospital. A Polícia Militar foi acionada, mas o agressor ainda não foi localizado.