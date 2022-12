Grande público no espetáculo de Natal no jardim Lar Paraná

Milhares de crianças, jovens, adultos e idosos compareceram na noite desta quarta-feira (7/12), na praça Alvorada (jardim Lar Paraná), para assistir o espetáculo “Um, Dois, Três Reis”, apresentado pela trupe da Associação Sou Arte. Foi a segunda e última apresentação do espetáculo que faz parte da programação do projeto “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal/2022”.

O bom tempo contribuiu para o sucesso de público e o evento teve uma atração extra: a apresentação da cantora mourãoense Luisa Simões, de 11 anos, que participou da sexta temporada do The Voice Kids (Rede Globo). Outra atração foi a ambientação natalina da praça para receber o espetáculo, muito aplaudido pelo público.

Na cerimônia de abertura do evento, com a participação de autoridades, lideranças da comunidade e representantes das empresas patrocinadoras da ação, foi anunciado que o projeto “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal/2023”, já foi aprovado em Brasília. Também foi anunciado que algumas empresas já renovaram patrocínio para o próximo ano.

PROGRAMAÇÃO

A programação do projeto “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal/2022” prossegue na noite de domingo (dia 11) com a realização de Cortejo Natalino na avenida Irmãos Pereira, Mostra Cultural na praça São José (entre os dias 19 e 23) e a Carreata Natalina pela cidade (dia 14). Na praça da Catedral de São José são muitas as atrações para o público ao longo de toda a programação.

O projeto, executado pela Associação Sou Arte, é uma realização do Ministério do Turismo/Secretaria Especial da Cultura. Neste ano tem o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar Fertilizantes, Colacril Copel, Sanepar, Fomento Paraná, Supermercados Paraná, Unimed Campo Mourão e Integrado. Conta ainda com o apoio do Município de Campo Mourão, Governo do Estado, Associação Comercial e Industrial (Acicam) e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial).