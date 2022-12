Veículo não para em cruzamento, provoca acidente e fere motociclista

A grande maioria dos acidentes envolvendo motociclistas no trânsito de Campo Mourão são provocados por motoristas que avançam a via preferencial. Na noite dessa quarta-feira, 7, a cena se repetiu no cruzamento da avenida Irmãos Pereira com a rua São Josafat.

O condutor de uma Honda Fan seguia pela Irmãos Pereira, sentido Lar Paraná/Centro, quando foi surpreendido por um veículo Nissan Kicks, cujo motorista não parou no cruzamento.

Com isso a moto bateu na lateral do automóvel, causando a queda do motociclista. O homem foi atendido pela equipe do Siate com escoriações e algumas hematomas pelo corpo, sendo encaminhado ao hospital Pronto Socorro.