Acicam começa a comercializar a campanha promocional de Natal

A Associação Comercial e Industrial (Acicam) já deu início à comercialização de kits da campanha promocional “Campo Mourão – Cidade Natal/2023”. Trata-se da maior e mais tradicional promoção anual da entidade empresarial, que além da distribuição de prêmios para os consumidores inclui também a oferta de atividades recreativas para crianças na praça São José e passeios de trenzinho pela cidade.

A equipe de vendas do Departamento Comercial da Acicam começou a visitar empresas de todos os portes, localizadas no centro e em bairros da cidade, que atuam nos mais diferentes ramos de atividades. Interessados em participar podem obter mais informações sobre a promoção diretamente na entidade ou através do telefone (44) 3518 8000. Estabelecer novo recorde de empresas participantes é a meta fixada pela diretoria liderada pelo presidente Ben-Hur Berbet.

Para viabilizar a participação de empresas de todos os portes, a campanha oferece cinco tipos de kits, que variam de R$ 450,00 a R$ 3.29,00 à vista. Também podem ser parcelados em até quatro vezes.

VALORES

O primeiro, no valor de R$ 450,00 a vista ou quatro parcelas de R$ 112,50 inclui 500 cupons, kit publicidade e a urna da campanha. Outro kit – com 1.000 cupons, kit publicidade e urna, com reposição de cupons – custa R$ 799,00 à vista ou quatro parcelas de R$ 199,75.

Já o Kit Especial tem três mil cupons, kit publicidade, duas urnas e reposição de cupons com 20 por cento de desconto nos adicionais. Custa R$ 1.999,00 à vista ou quatro parcelas de R$ 499,75. Também é disponibilizado o Kit Prêmio, com cinco mil cupons, kit publicidade, duas urnas e reposição de cupons com desconto de 30 por cento nos adicionais. Custa R$ 2.990,00 à vista ou quatro parcelas de R$ 747,50.

O quinto kits disponibilizado contém 10 mil cupons, kit publicidade, duas urnas, vídeo digital personalizado e 40 por cento de desconto nos cupons adicionais. Custa R$ 3.290,00 à vista ou quatro parcelas de R$ 822,50.

SUPERMERCADOS

Para os supermercados, que são as empresas que todos os anos mais adquirem cupons, foram instituídos dois tipos de kits neste ano. O primeiro tem 25 mil cupons e inclui ainda kit publicidade personalizado, trenzinho na empresa (Acicam Faz a Festa, sorteio exclusivo de uma bicicleta, vídeo digital personalizado, flash ao vivo em rádio, ação Acicam Faz a Festa e 50 por cento de desconto em cupons adicionais. Custa R$ 5 mil à vista ou quatro parcelas de R$ 1.250,00.

O segundo kit tem 100 mil cupons, patrocínio no trenzinho, kit publicidade personalizado, 10 urnas, trenzinho na loja, sorteio exclusivo de uma bicicleta, uma ação “Acicam, faz a festa”, flash ao vivo em rádio e 50 por cento de desconto em cupons adicionais. Custa R$ 10 mil à vista ou quatro parcelas de R$ 2.250,00.

PREMIAÇÃO

Neste ano, a campanha “Campo Mourão – Cidade Natal” vai sortear um carro zero quilômetro, três caminhões de prêmios, um Iphone, um Playstation 5, cinco vale compras de R$ 1.000,00, 10 vale compras de R$500,00 e 30 vale compras de R$ 300,00. O sorteio será no dia 12 de janeiro de 2024.