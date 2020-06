Governo reforça Corpo de Bombeiros com 34 novos veículos

O Governo do Estado reforçou a estrutura do Corpo de Bombeiros com a aquisição de 34 novos veículos e seis aparelhos desencarceradores (equipamento para resgatar vítimas presas em veículos acidentados). O pacote contempla 20 ambulâncias, seis caminhonetes 4×4, seis caminhões para combate a incêndios e dois micro-ônibus.

A frota vai atender casos de emergência em 22 municípios de diferentes regiões do Estado. O investimento é de R$ 8,6 milhões, por meio do programa Paraná Mais Cidades e da Secretaria de Estado da Segurança Pública.

A entrega dos equipamentos foi feita nesta quarta-feira (24) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior em cerimônia simbólica no Palácio Iguaçu. “Essa aquisição faz parte de um grande pacote de investimentos da Secretaria de Segurança Pública. Ampliamos a estrutura do Siate com 20 novas ambulâncias, melhorando as condições de trabalho de um setor essencial para a população paranaense, responsável por salvar vidas”, afirmou o governador.

Ele destacou que o reforço na estrutura conta também com o apoio da Assembleia Legislativa por meio de emendas parlamentares de diversos deputados estaduais, dentro do programa Paraná Mais Cidades. “Parceria que permite fazer do Corpo de Bombeiros do Paraná um dos melhores do Brasil. Garante equipamentos modernos e tranquilidades para várias cidades”, ressaltou Ratinho Junior.

As novas ambulâncias contam com os recursos necessários para o atendimento de ocorrências pré-hospitalares, como ferimentos graves por arma de fogo e arma branca, acidentes de trânsito e outras situações de risco à vida. As viaturas serão distribuídas para as regiões do Litoral, Campos Gerais, Norte, Noroeste e Oeste do Estado.

“É um reforço bem importante neste momento de pandemia por coronavírus, já que cada vez que atendemos uma vítima precisamos fazer uma assepsia mais completa do equipamento. Por isso precisamos de mais ambulâncias para não perder a capacidade de operação”, disse o coronel Samuel Prestes, comandante do Corpo de Bombeiros do Paraná.

De acordo com ele, a frota vai ganhar um novo reforço nos próximos dias com a chegada de mais dez ambulâncias e seis caminhões. “Poderemos fazer frente para uma gama de serviços. Os caminhões, por exemplo, ajudam no combate a incêndios, algo que vem aumentando devido ao período de seca”, afirmou Prestes.

DESENCARCERADORES

As equipes de bombeiros do interior do Estado receberão também novos desencarceradores, que permitem resgate de vítimas presas em veículos acidentados. Ao todo serão seis dispositivos entregues para os municípios de Castro, Ponta Grossa, Maringá, São Mateus do Sul e General Carneiro.

“O investimento é resultado do planejamento estratégico e da boa gestão dos recursos públicos. Com isso, a população paranaense fica mais protegida”, ressaltou o coronel Péricles de Matos, comandante-geral da Polícia Militar do Paraná.

SALVAMENTO

Para reforçar os atendimentos de busca e salvamento, as equipes receberão seis caminhonetes 4×4, dotadas com modernos equipamentos para auxiliar os bombeiros nos resgates militares em diversos tipos de ambiente, permitindo mobilidade e agilidade no atendimento às vítimas.

Em complemento às atividades, a Secretaria da Segurança Pública adquiriu ainda dois micro-ônibus (um para Londrina e outro para Cascavel), para servirem como base de operações. “Precisamos expandir o atendimento aos municípios neste momento de dificuldade, com coronavírus e dengue. É um equipamento importante que vai ajudar muito o trabalho dos bombeiros”, disse o coronel Rômulo Marinho Soares, secretário estadual da Segurança Pública.

Agência Estadual de Notícias