De 6.639 MEIs, apenas 1.212 fizeram declaração anual em Campo Mourão

O prazo para que o Microempreendedor Individual (MEI) faça a sua declaração de faturamento à Receita Federal, termina no próximo dia 30 de junho, porém, em Campo Mourão, dos 6.639 inscritos, apenas 1.212 apresentaram a declaração até ontem.

O diretor geral da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma, no entanto, explicou que esses números referem-se apenas àquelas pessoas que utilizam a Casa do Empreendedor para fazer as declarações. “Os MEI´s que fazem por conta própria, nós não temos acesso”, informou.

Azuma lembra anda que aqueles que tiverem dificuldade em fazer a declaração pela internet, podem procurar a Casa do Empreendedor, preferencialmente pela internet: http://bit.ly/atendimentoCE. “Se não der, também atendemos presencialmente, das 7h30 às 13h.”

No período em que a Casa do Empreendedor permaneceu fechada, Azuma conta que foi possível manter uma média diária de 30 atendimentos nos canais on-line.

ADESÃO AO MEI

A adesão ao MEI voltou a aumentar neste mês de junho, após queda significativa em abril. Com o início da pandemia de coronavírus, abril registrou apenas 10 novas adesões.

Em maio começou a reagir com registros de mais 55 na Casa do Empreendedor. Já neste mês de junho, faltando ainda uma semana para terminar, já são 59 novos MEIs. “Essa queda de abril foi em decorrência da pandemia”, explicou.

No entanto, segundo Azuma, ao contrário da ampla maioria das Casas do Empreendedor do Estado, que fecharam as portas em razão das medidas de contenção exigidas para o combate à disseminação do coronavirus, funcionando apenas por meio de orientação via telefone e sem atendimento dos credenciados da Fomento Paraná, a Casa do Empreendedor de Campo Mourão adotou algumas medidas para o atendimento.

Dentre elas, a criação de fluxo de atendimento dos serviços via canal em WhatsApp; parceria com o Sebrae para disponibilizar mais duas estagiárias para atendimento neste canal; criação de link para acesso: http://bit.ly/atendimentoCE e a divulgação em todas as redes sociais e grupos de whatsapp (diariamente) da Casa do Empreendedor.

BAIXAS

Neste mês de junho, 12 pessoas deram baixa no do MEI, mas em maio o número foi maior e chegou a 16. Abril registrou seis baixas. março (14), fevereiro (14) e janeiro (23).

Todo MEI, independente de faturamento, precisa entregar anualmente a declaração relativa ao exercício do ano anterior até o dia 31 de maio, mas neste ano o prazo foi estendido até 30 de junho por conta da pandemia de coronavírus.

Quem deu baixa no registro MEI no ano fiscal também precisa declarar. Vale lembrar que DASN-Simei não muda a obrigação como pessoa física frente ao fisco e a necessidade de declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).