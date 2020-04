Governo e centrais sindicais debatem enfrentamento da pandemia

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou nesta quarta-feira (8) de uma videoconferência com presidentes de entidades sindicais estaduais e nacionais. O encontro serviu para estreitar o diálogo com as lideranças dos trabalhadores e teve como objetivo primordial a defesa dos empregos diante dos reflexos econômicos gerados pela pandemia do novo coronavírus. O Governo do Estado também facultou a um representante sindical a possibilidade de participar do grupo de trabalho das questões relacionadas à Covid-19.

Na pauta estiveram propostas de auxílio na gestão da Saúde, com disponibilidade de uso dos imóveis dos sindicatos por parte do Governo, e apoio nas políticas econômicas de proteção dos mais vulneráveis. As lideranças apresentaram uma lista com 21 reivindicações – a maioria já contemplada nos pacotes econômico e social de mais de R$ 1,4 bilhão lançados nos últimos dias.

O governador disse que a missão do Governo do Estado é ajudar a manter os empregos e que há canal aberto de diálogo tanto para aquelas atividades que mantiveram as rotinas como para as que precisaram ser interrompidas. “Temos um bom relacionamento com as centrais sindicais. Estamos abertos a construir soluções conjuntas. O momento que o mundo vive é de unir esforços para fazer com que o mínimo de pessoas seja atingido por esse flagelo econômico”, afirmou Ratinho Junior.

Ele também agradeceu a iniciativa dos sindicatos em ceder os seus espaços de uso comum e festivo para a logística do Governo do Estado, tanto nos cuidados a doentes, aos profissionais da saúde contratados para ajudar no enfrentamento ou das populações vulneráveis. “Esses espaços físicos podem atender os mais carentes ou os profissionais de saúde, caso seja necessário. Agradecemos essa disponibilidade”, acrescentou.

Ratinho Junior detalhou o plano econômico de R$ 1 bilhão anunciado há duas semanas para atender do microcrédito a liberações mais volumosas para as médias e grandes empresas. Ele destacou que a principal condição para a obtenção dos recursos é a manutenção dos empregos.

O governador também citou o projeto de lei que garante continuidade dos contratos com as terceirizadas que atendem o Poder Executivo; a orientação para que as indústrias não parem as suas atividades, diante de repaginação dos métodos de higienização; e a parceria com a indústria têxtil para a produção de EPIs, o que imprime velocidade de resposta ao Estado e mantém empregos em nível local.

SINDICATOS

As propostas dos representantes sindicais foram apresentadas por Clemente Ganz Lúcio, diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Elas foram compiladas a partir de demandas da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Força Sindical, União Geral de Trabalhadores (UGT), Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB), Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST) e Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB).

Lúcio disse que a abertura do diálogo com Ratinho Junior é parte de encontros virtuais com governadores de diversos estados. “Temos tomado a iniciativa de abrir diálogo com os governos estaduais para discutir problemas econômicos e as suas consequências. Queremos ser protagonistas junto com os governos, as prefeituras, numa ação articulada de enfrentamento do novo coronavírus”, destacou. “A duração do combate não será breve, com efeitos econômicos de longa duração, e esse processo de articulação ajuda no entendimento na relação entre trabalhadores e empregadores”.

A lista de 21 pontos inclui participação nos grupos de trabalho dos estados; disponibilização das instalações sindicais pelo sistema de saúde; apoio à inclusão de informais no abono emergencial proposto pelo governo federal; adoção de medidas de reorganização de plantas industriais para fabricação de insumos para profissionais da saúde; acesso a crédito; formalização de planos de médio e longo prazo para retomada da plena atividade econômica; formatação de plano estadual de apoio a famílias vulneráveis; liberação de EPIs para trabalhadores essenciais; e subsídio total de refeição.

O governador Ratinho Junior anunciou aos representantes que boa parte das iniciativas já foi coberta: as novas linhas de crédito foram liberadas, com auxílio, inclusive, a informais; os vouchers de produtos alimentícios para a população vulnerável serão entregues nas próximas semanas; e as discussões periódicas com estratégias para a retomada econômica já foram iniciadas.

PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES

O secretário de Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, ainda ressaltou que o Departamento de Justiça já recebeu 153 denúncias de funcionários de serviços considerados essenciais que não atendem os pré-requisitos mínimos básicos de segurança e proteção à saúde. “Queremos pedir ajuda aos sindicatos na fiscalização. O fato da empresa ser de atividade essencial não faz dela isenta das regras que determinamos para atenção aos trabalhadores”, disse o secretário.

PRESENÇAS

Participaram da reunião os secretários Guto Silva (Casa Civil), Beto Preto (Saúde), Norberto Ortigara (Agricultura e Abastecimento), Valdemar Bernardo Jorge (Planejamento e Projetos Estruturantes), João Debiasi (Comunicação e Cultura), Renê Garcia (Fazenda) e Sandro Alex (Infraestrutura e Logística); o diretor-presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin; o diretor-presidente da Fomento Paraná, Heraldo Neves; o diretor da Comec, Gilson Santos; o diretor de Operações do BRDE, Wilson Bley Lipski; o deputado estadual Romanelli; o deputado federal Paulinho da Força; e mais de 20 representantes dos sindicatos.

Agência Estadual de Notícias