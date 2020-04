Assembleia Legislativa aprova Projeto de Calamidade Pública para C. Mourão

Durante a Sessão Plenária virtual (vídeo conferência) nesta quarta-feira, 8, a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, aprovou o Decreto de Estado de Calamidade Pública para Campo Mourão, durante a crise causada pela pandemia Covid 19 “Coronavirus”.Ao todo foram 38 municípios de todo o estado atendidos, e além de Campo Mourão, Engenheiro Beltrão também teve o decreto reconhecido. O Projeto de Decreto Legislativo tem efeito até o próximo dia 31 de dezembro.

Em Campo Mourão, a aprovação atende a um pedido do prefeito Tauillo Tezelli, que alegou uma série de problemas relacionados ao setor de saúde, bem como econômicos. Ele considera vários fatores e destaca a previsão de arrecadação como prejudicial para as finanças do município.

Para o deputado estadual Douglas Fabrício, o decreto garante apoio ao município durante o período de crise do Coronavírus. Ele comenta que o momento é muito difícil, que os municípios vêm enfrentando problemas nos setores de saúde e econômicos e que encontram-se comprometidos pelos trabalhos de enfrentamento da pandemia.

“Estamos em contato constante com o Governo do Paraná, buscando mais recursos e apoios de diversos setores afim de amenizar a crise em toda a região”, frisa Douglas Fabrício, que nesta semana reivindicou a instalação e mais leitos de UTI para as Santas Casas da região e um Centro de Triagem em uma audiência com o governador Carlos Massa “Ratinho Júnior” e também vem pleiteando uma equipe técnica da Secretaria de Estado da Saúde para atuar apoiando técnicos do Hospital Santa Casa de Campo Mourão.