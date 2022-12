Governo do Estado oferece curso para atualização de conselheiros tutelares

O Paraná é referência nas políticas de proteção à infância e adolescência, executadas pela Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf) por meio do Departamento da Política para Criança e Adolescente. Com o objetivo de contribuir para o aperfeiçoamento do trabalho dos conselheiros tutelares e formar novos conselheiros, a Sejuf promove um curso de capacitação e aperfeiçoamento para quem tem interesse em atuar nessa área.

Voltado ao público em geral, incluindo pessoas que já atuam nessa função e querem atualizar conhecimentos, o curso é ofertado de forma virtual e gratuita na plataforma da Escola de Gestão do Paraná. Ele tem carga horária de 80 horas, que devem ser cumpridas em 75 dias a contar do prazo da inscrição.

Dentre os objetivos do curso estão a capacitação para efetivação das funções de conselheiro tutelar com qualidade, a fim de garantir e restaurar os direitos fundamentais de crianças e adolescentes, segundo a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e Adolescente nos 399 municípios; conectar as redes de proteção municipal e estadual através da troca de conhecimento; identificar os fundamentos e princípios constitucionais dos direitos das crianças e dos adolescentes; conhecer políticas e programas disponíveis; e conhecer os sistemas que devem ser utilizados.

As inscrições são realizadas por este site e, por ser no formato online, não há limite de vagas disponíveis. O conteúdo programático completo também pode ser conferido na Escola de Gestão do Paraná.

Fonte: Agência Estadual de Notícias