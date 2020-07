Governo do Estado faz novo carregamento nos cartões Comida Boa

O Governo do Estado depositou neste sábado (18) a terceira parcela de R$ 50 do Cartão Comida Boa, beneficiando cerca de 794 mil paranaenses que retiraram os vouchers em todos os 399 municípios, entre abril e julho. O valor pode ser usado exclusivamente para a compra de gêneros alimentícios da cesta básica nos estabelecimentos comerciais previamente cadastrados.

O auxílio é voltado para quem está inserido no Cadastro Único (CadÚnico) e atende aos requisitos estabelecidos no decreto que regulamentou o programa. Também foram contemplados autônomos e microempreendedores individuais que tiveram a renda afetada pela pandemia.

COMPRAS

As duas primeiras parcelas geraram cerca de R$ 77,5 milhões em compras. Foram efetuadas aproximadamente 1,8 milhão de transações em todo o Paraná. Em Curitiba foram distribuídos 65,7 mil vouchers, gerando R$ 6,4 milhões em aquisições nos supermercados.

“O objetivo é suprir, ao menos em parte, as necessidades de alimento das pessoas em situação de maior vulnerabilidade. Ao mesmo tempo, o programa gera rendimentos para estabelecimentos comerciais que também vivem um período de dificuldades”, disse o secretário da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara. “Basta ir aos mercados cadastrados e comprar R$ 50 em alimentos”.

Segundo Mauro Rockenbach, secretário de Justiça, Família e Trabalho, o programa é um complemento do auxílio emergencial do governo federal. “Temos uma preocupação muito grande com os impactos sociais da pandemia, e esse novo carregamento vai impactar diretamente a vida de milhares de famílias. Houve um esforço muito grande do Governo do Estado para honrar esse compromisso”, destacou.

DÚVIDAS – Informações gerais sobre os cartões e endereços dos estabelecimentos comerciais aptos a realizarem as vendas dos gêneros alimentícios podem ser consultadas no endereço eletrônico www.cartaocomidaboa.pr.gov.br. O telefone 0800 200 4150 também pode ser utilizado.

Agência Estadual de Notícias