Criança morre esfaqueada na Vila Rural por homem com problemas mentais

Uma criança de 10 anos, do sexo masculino, morreu esfaqueada na Vila Rural de Campo Mourão, próximo ao hospital Santa Casa. O crime foi praticado por um homem de 40 anos que sofre de problemas mentais.

Segundo as informações, ele atacou o menino armado com uma faca, ferindo a criança com vários golpes. A equipe do Siate e a Polícia Militar foram acionados, o garoto foi encaminhado para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.

A vítima morava com os pais em uma residência construída pela Igreja Adventista. O agressor fugiu e ainda não foi localizado pela Polícia Militar. O crime chocou os moradores da Vila Rural.