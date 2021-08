Homem que matou e enterrou a esposa pega 14 anos de prisão em Barbosa Ferraz

Em julgamento realizado nesta quarta-feira, no Fórum da comarca de Barbosa Ferraz, o réu Airton Mendes (idade não divulgada), foi condenado a 14 anos e quatro meses por ter matado a esposa e enterrado o corpo ao lado da estrada rural para o Distrito de Pocinho, no mesmo município.

O Tribunal do Júri decidiu pela condenação do réu em regime inicialmente fechado. Como ele já estava preso desde a época do assassinato, ocorrido no início de março de 2020, restam ainda a ser cumprido 12 anos e 10 meses de prisão.

O advogado de defesa, José Marcelo de Oliveira Bulgarelli insistiu na tese de que não houve feminicídio e que Airton agiu sobre forte emoção na tentativa de convencer os jurados para que o caso fosse julgado como homicídio, retirando as qualificadoras para que a pena fosse menor.

Já o promotor de acusação, Lucas Junqueira Bruzadelli de Macedo sustentou que o crime foi premeditado tendo todas as características de um crime de feminicidio.

O júri durou praticamente o dia todo e após a decisão dos jurados a sentença foi lida pelo juiz Guilherme Aranda de Castro. Ainda restam 12 anos e 10 meses a ser cumprido pelo réu.

O CRIME

A vítima, Vanessa Machado Ferreira, com 27 anos na época, foi morta estrangulada pelo agressor. O corpo foi encontrado três dias depois do crime, no dia 4 de março, enterrado em uma vala. O criminoso havia coberto o corpo com terra e cal. O crime brutal chocou a cidade de Barbosa Ferraz.

