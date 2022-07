Governador vem a CM e autoriza início das obras da entrada da cidade

O governador Carlos Massa Ratinho Junior esteve de passagem por Campo Mourão no fim da tarde desta quinta-feira (30), onde autorizou o início das obras da duplicação e revitalização do trecho da PR 317 (entrada da cidade). O investimento é de R$ 39,7 milhões pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR). A obra será executada pelo o Consórcio Itaipu – Conspel.

A comitiva do governador foi recepcionada pelo prefeito Tauillo Tezelli, pelo deputado estadual Márcio Nunes, o presidente da Coamo, José Aroldo Gallassini, o presidente da Câmara, vereador Jadir Pepita e algumas lideranças políticas e empresariais. “Com muita alegria venho aqui dar a ordem de serviço dessa obra tão aguardada e necessária, que vai trazer ainda mais desenvolvimento para Campo Mourão e consequentemente toda a região”, disse o governador.

“Só temos que agradecer ao governador por esse investimento, que é a maior obra do governo em Campo Mourão nos últimos 20 anos. É resultado de todo um trabalho junto com nossos deputados, vereadores e que agora vai se tornar realidade”, comemorou o prefeito Tauillo, que esteve com o governador e comitiva no viaduto do anel viário, na saída para Peabiru.

As obras terão início a partir do trecho já duplicado da PR-317 e seguem até o entroncamento com a Avenida Comendador Norberto Marcondes, em uma extensão de 3,7 quilômetros, que inclui também a PR-840. Serão duas faixas novas de 3,6 metros cada uma, com acostamento externo de 2,5 metros, e separadas das pistas existentes por barreiras de concreto New Jersey.

Serão implantadas ainda novas vias marginais, com duas faixas em cada sentido e largura variando de acordo com a disponibilidade da faixa de domínio, separadas da pista central por canteiros. Estão previstas três interseções em nível (rotatórias), serviços de drenagem e obras de arte correntes, como bueiros simples tubulares de concreto, drenos, sarjetas, boca de lobo, poços de visita, entrada e descida d’água; iluminação viária com postes de aço e postes de concreto com luminárias LED de 200W; sinalização horizontal, sinalização vertical, defensas simples, pórticos, semi-pórticos, tachas e tachões refletivos; calçada para pedestres e ciclovia.