CM/Futsal goleia Toledo e avança para segunda fase da Copa Paraná

Na abertura da Copa Paraná o Campo Mourão Futsal não deu chances ao Toledo e venceu por 6 a 1, em jogo único da primeira rodada, eliminando o adversário da competição. Caio Barros, Malcom, Douglinhas e Silva (3) marcaram para o Carneirão, que passou para a segunda fase da competição promovida pela Federação Paranaense de Futsal. Rafael descontou para o time da casa em jogada de goleiro linha, na segunda metade da etapa final.

Sem tempo para descansar, o tricolor mourãoense vira a chave e foca no duelo com o Sorocaba, que acontece no domingo às 11h00 na Arena UTFPR (Belin Carolo), pela Liga Nacional. Será o confronto do líder da competição, contra uma equipe que vem subindo de produção e briga para entrar na zona de classificação da competição nacional.

Os ingressos estão à venda no site do Campo Mourão e da Tickey, plataforma parceira do Carneirão na comercialização de convites para a temporada.