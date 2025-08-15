Governador inaugura nova pista do aeroporto de Campo Mourão

O governador Carlos Massa Ratinho Junior inaugurou nesta sexta-feira (15) a nova pista do Aeroporto Municipal Coronel Geraldo Guia de Aquino, em Campo Mourão, no Centro-Oeste, após uma obra de recape asfáltico no local. A reforma, que foi fruto de um aporte total de R$ 5,7 milhões, tem como objetivo fortalecer a infraestrutura aeroviária do Estado.

A reforma contemplou o recape de 1,4 quilômetro da pista de pouso e decolagem, além da implantação de área de manobra, taxiway e pátio de aeronaves. Ao todo, foram realizadas obras de revestimento asfáltico em mais de 49 mil metros quadrados.

“O aeroporto de Campo Mourão está sendo modernizado para atender às demandas de aviação agrícola, de aviação executiva e de transporte aéreo de órgãos, que o Paraná é líder nacional. Investimentos como este atraem negócios para a região, fortalecem a economia regional e, mais importante, ajudam a salvar vidas”, afirmou o governador Ratinho Junior.

A obra é resultado de um convênio entre o Estado e a prefeitura de Campo Mourão. Enquanto a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seil) investiu R$ 5 milhões na reforma, o município entrou com uma contrapartida de R$ 705 mil.

Mesmo sem estar nas rotas comerciais atuais, o aeroporto tem uma média de cerca de 800 embarques e 700 desembarques anuais, entre voos executivos, operações de aviação agrícola e atendimentos médicos.

Além de capacitar o aeroporto local para diferentes tipos de serviços, a nova estrutura poderá ser usada para formar mão de obra especializada no reparo de aviões e drones. “Existe uma grande demanda por este tipo de trabalho e queremos usar esta área para instalar oficinas de aviões e drones. Isso vai ajudar a capacitar os trabalhadores da região e gerar renda”, disse o governador.

MOBILIDADE REGIONAL

A reforma amplia a mobilidade na região de Campo Mourão, que é complementada por investimentos recentes realizados na estrutura viária da região Centro-Oeste do Paraná. A cidade, por exemplo, recebeu a duplicação dos trechos urbanos da PR-317 e PR-840, com investimento de R$ 40 milhões do Estado. O governo estadual também investiu em duas passarelas no município sobre a PR-317 na saída para Maringá, com aporte de R$ 5,3 milhões.

“Campo Mourão é uma cidade de vocação logística, onde há um importante entroncamento que liga o setor produtivo com diversas regiões do Estado. O investimento no aeroporto, integrado aos aportes em infraestrutura viária, é importante para a economia local e para o desenvolvimento regional”, disse o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

TERMINAL DE PASSAGEIROS

Em paralelo, enquanto eram feitas as obras de recape da pista, a prefeitura de Campo Mourão investiu em um novo terminal para os passageiros do Aeroporto Municipal Coronel Geraldo Guia de Aquino, que também foi inaugurado nesta sexta-feira.

A estação anterior tinha sido construída nos anos 1960 e não atendia mais a demanda local. Com investimento de R$ 2,8 milhões da administração municipal, a nova estrutura dá mais conforto aos usuários do terminal.

Para o prefeito de Campo Mourão, Douglas Fabrício, a modernização do aeroporto representa mais um passo no fortalecimento da infraestrutura e no potencial de desenvolvimento econômico da cidade. “São investimentos que se traduzem em mais segurança, mais capacidade e novas oportunidades para o nosso município. É uma obra estratégica para atrair investimentos e fomentar o turismo e os negócios”, disse.

AGRO AIR SHOW

A inauguração também foi marcada pela abertura da 3ª edição da Agro Air Show, uma das principais feiras de aviação agrícola do Brasil. O evento, organizado pelo Aeroclube Municipal de Campo Mourão, reúne até domingo (17) investidores, produtores agrícolas e interessados por aviação. A entrada é gratuita.

PRESENÇAS

Também estiveram presentes na inauguração das obras de modernização do aeroporto o secretário de Agricultura e do Abastecimento, Márcio Nunes; o secretário da Saúde, Beto Preto; o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi; a vice-prefeita de Campo Mourão, Fátima Nunes; o presidente da Comunidade de Municípios de Campo Mourão (Comcam) e prefeito de Iratema, Same Saab; e demais autoridades.

Agência Estadual de Notícias