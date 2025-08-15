11º BPM realiza solenidade de troca de luvas e divisas em comemoração aos 171 anos da PMPR

Na manhã desta sexta-feira (15), o 11º Batalhão de Polícia Militar realizou uma solenidade especial de troca de luvas e divisas em homenagem aos Oficiais e Praças recentemente promovidos, em alusão ao aniversário de 171 anos da Polícia Militar do Paraná.

O ato simbólico, carregado de tradição e significado, marca a ascensão na carreira policial militar, refletindo o esforço, dedicação e compromisso dos promovidos com a corporação e com a sociedade paranaense.

Foram promovidos na ocasião:

Tenente-Coronel Aguinaldo Gentil de Alencar

1º Tenente Leniel Correia Evangelista

1º Tenente Fabrício Ferreira Pereira

Subtenente Valdecir Guerreiro Escobar

1º Sargento Cláudio Roberto Cazavechia

1º Sargento Edcarlos Iori

2º Sargento Edson Mendes

2º Sargento Vanderlei Stempiak

2º Sargento Ednei Rocha da Silva

3º Sargento Carlos Eduardo Fernandes

3º Sargento Luciane Biondaro

Cabo Carlos Alberto da Silva Junior

Cabo Kelly Cristina Ambrósio Lemos

Cabo Adilson Cirino de Miranda

Cabo Tiago Miguel de Souza Zakowski

Cabo Ana Marlla Guilherme Silva

Cabo Tharcisio Augusto Monteiro da Silva

O Comando do 11º BPM parabenizou os promovidos, destacando que cada passo na carreira é fruto de muito trabalho, preparo técnico e dedicação à nobre missão de servir e proteger.

A promoção, simbolizada pela troca de luvas e divisas, representa não apenas a conquista pessoal, mas também o fortalecimento da Polícia Militar e o exemplo para toda a tropa.