11º BPM realiza solenidade de troca de luvas e divisas em comemoração aos 171 anos da PMPR

Por Redação Tasabendo em 15 de agosto, 2025 às 15:12

Na manhã desta sexta-feira (15), o 11º Batalhão de Polícia Militar realizou uma solenidade especial de troca de luvas e divisas em homenagem aos Oficiais e Praças recentemente promovidos, em alusão ao aniversário de 171 anos da Polícia Militar do Paraná.

O ato simbólico, carregado de tradição e significado, marca a ascensão na carreira policial militar, refletindo o esforço, dedicação e compromisso dos promovidos com a corporação e com a sociedade paranaense.

Foram promovidos na ocasião:

  • Tenente-Coronel Aguinaldo Gentil de Alencar
  • 1º Tenente Leniel Correia Evangelista
  • 1º Tenente Fabrício Ferreira Pereira
  • Subtenente Valdecir Guerreiro Escobar
  • 1º Sargento Cláudio Roberto Cazavechia
  • 1º Sargento Edcarlos Iori
  • 2º Sargento Edson Mendes
  • 2º Sargento Vanderlei Stempiak
  • 2º Sargento Ednei Rocha da Silva
  • 3º Sargento Carlos Eduardo Fernandes
  • 3º Sargento Luciane Biondaro
  • Cabo Carlos Alberto da Silva Junior
  • Cabo Kelly Cristina Ambrósio Lemos
  • Cabo Adilson Cirino de Miranda
  • Cabo Tiago Miguel de Souza Zakowski
  • Cabo Ana Marlla Guilherme Silva
  • Cabo Tharcisio Augusto Monteiro da Silva

O Comando do 11º BPM parabenizou os promovidos, destacando que cada passo na carreira é fruto de muito trabalho, preparo técnico e dedicação à nobre missão de servir e proteger.

A promoção, simbolizada pela troca de luvas e divisas, representa não apenas a conquista pessoal, mas também o fortalecimento da Polícia Militar e o exemplo para toda a tropa.