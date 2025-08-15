11º BPM realiza solenidade de troca de luvas e divisas em comemoração aos 171 anos da PMPR
Na manhã desta sexta-feira (15), o 11º Batalhão de Polícia Militar realizou uma solenidade especial de troca de luvas e divisas em homenagem aos Oficiais e Praças recentemente promovidos, em alusão ao aniversário de 171 anos da Polícia Militar do Paraná.
O ato simbólico, carregado de tradição e significado, marca a ascensão na carreira policial militar, refletindo o esforço, dedicação e compromisso dos promovidos com a corporação e com a sociedade paranaense.
Foram promovidos na ocasião:
- Tenente-Coronel Aguinaldo Gentil de Alencar
- 1º Tenente Leniel Correia Evangelista
- 1º Tenente Fabrício Ferreira Pereira
- Subtenente Valdecir Guerreiro Escobar
- 1º Sargento Cláudio Roberto Cazavechia
- 1º Sargento Edcarlos Iori
- 2º Sargento Edson Mendes
- 2º Sargento Vanderlei Stempiak
- 2º Sargento Ednei Rocha da Silva
- 3º Sargento Carlos Eduardo Fernandes
- 3º Sargento Luciane Biondaro
- Cabo Carlos Alberto da Silva Junior
- Cabo Kelly Cristina Ambrósio Lemos
- Cabo Adilson Cirino de Miranda
- Cabo Tiago Miguel de Souza Zakowski
- Cabo Ana Marlla Guilherme Silva
- Cabo Tharcisio Augusto Monteiro da Silva
O Comando do 11º BPM parabenizou os promovidos, destacando que cada passo na carreira é fruto de muito trabalho, preparo técnico e dedicação à nobre missão de servir e proteger.
A promoção, simbolizada pela troca de luvas e divisas, representa não apenas a conquista pessoal, mas também o fortalecimento da Polícia Militar e o exemplo para toda a tropa.