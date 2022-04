“Gato” de energia elétrica é descoberto em praça pública de CM

Em uma ação bastante ousada e nada discreta, um morador do jardim Santa Rosa, em Campo Mourão foi denunciado por fazer uma ligação clandestina para usar a energia elétrica da praça do bairro. Procedimento ilegal conhecido por “gato”, ele puxou a fiação que ficou exposta no local até a sua propriedade para usar na construção de uma casa.

A Prefeitura recebeu denúncia anônima sobre o fato e nesta manhã o fato foi confirmado. “Recebemos e denúncia e o furto de energia foi confirmado por eletricistas da prefeitura e da Copel, que estiveram no local para desativar essa ligação clandestina”, contou Fernando Rodrigues Dias, ouvidor geral do município.

Segundo ele, a ligação foi feita de forma nada discreta, com os fios passando sobre terreno baldio, rua e uma área de mata, até chegar ao local onde o morador fazia uma construção. O homem notificado sobre o crime cometido.