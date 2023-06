Ganhadores dos prêmios da Acicam para o Dia das Mães

O sorteio dos seis primeiros prêmios oferecidos pela Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) na campanha promocional do Dia das Mães foi realizado na tarde desta quarta-feira (31/05). Diretores da entidade empresarial, representantes das empresas patrocinadoras da promoção, consumidores e profissionais da imprensa participaram do evento.

A ganhadora da joia foi Kettelen Onofre, com uma compra realizada no Supermercado Bom Dia. Estes foram os ganhadores dos cinco vale-compras de R$ 1 mil e as empresas onde foram realizadas as compras premiadas: Helena Izídio da Silva (Depósito Casa Nova), Kailaine Francisco dos Santos (Supermercado Paraná Família), Marcese Maschietto (Posto Andrade), Cirley Pirasa Barboza (Lojas Amo) e Gabrielle Formicoli (Lojas Riolar).

O sorteio foi comandado pelo presidente da Acicam, Ben-Hur Berbet, e o evento teve a participação do presidente da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Airton Galinari. No dia 15 de setembro vai acontecer a abertura do Baú do Tesouro do Dia das Mães, com prêmio de R$ 10 mil. Em cada uma das cerca de 170 empresas que participam da promoção da Acicam foi sorteado um cupom para o Baú do Tesouro. Dentre esses cupons contemplados foram sorteados 20 cupons para que esses consumidores tentem abrir o Baú do Tesouro.

TRÊS AMORES

A campanha “Três Amores”, realizada pelo terceiro ano consecutivo pela Acicam, contempla os consumidores com prêmios em três datas especiais: Dia das Mães (maio), Dia dos Namorados (junho) e Dia dos Pais (agosto). A promoção tem o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol, Sicoob, Sicredi, Colégio Adventista e Viasoft Pay.