Homem procurado pela Justiça é preso com drogas em CM

Um rapaz com mandado de prisão em aberto pela comarca de Campo Mourão, foi preso na noite de ontem, na região do Lar Paraná, por tráfico de drogas. A Polícia Militar fazia patrulhamento em uma área onde ocorre com frequência a comercialização de drogas e parou em frente a uma residência onde um grupo de pessoas ouvia som excessivamente alto.

O grupo demonstrou nervosismo e algumas pessoas tentaram se esconder. Uma mulher identificou-se como proprietária do imóvel e explicou que as pessoas estavam participando de uma confraternização entre amigos no local.

Os policiais constataram a existência de um mandado de prisão contra o filho dela. A mulher permitiu que a casa fosse revistada, momento em que os policiais localizaram um tablete de maconha dentro de um berço, pesando 655 gramas.

O rapaz confirmou que o entorpecente seria de sua propriedade e foi encaminhado para a 16ª Subdivisão Policial para os procedimentos pertinente à Polícia Judiciária.