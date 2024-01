Galos, galinhas e cachorra são encontrados em situação de maus-tratos em CM

Um morador do Lar Paraná foi conduzido para a delegacia para responder pelo crime de maus-tratos a animais, na tarde desta segunda-feira, 19, em Campo Mourão.

Após uma denúncia anônima, a Associação dos Protetores de Animais Independente (PAIS) de Campo Mourão chegou até um barracão industrial, localizado na região do Lar Paraná, onde localizou diversas galinhas, dois galos e uma cachorra em situação de maus-tratos.

O homem se apresentou com responsável pelo local e a Polícia Militar foi chamada para acompanhar a ocorrência, assim como um médico veterinário e outros agentes públicos municipais.

Nós fundos do barracão, ainda do lado interno, haviam várias galinhas soltas e dois galos da Índia trancados, os quais, comumente são utilizados em rinhas, devido à sua agressividade.

As duas aves estavam com os esporões mutilados, fato também comum em galos de rinha, contudo o médico veterinário não pode precisar com clareza se os animais haviam participado de rinha, embora tivessem sinais que indicavam tal fato.

Em outro espaço, em um portão fechado, que dava acesso aos fundos do barracão, foi encontrada uma cadela, com sinais aparentes de que havia parido recentemente. O animal estava bastante arredio, com medo e se escondendo.

No local, bastante insalubre pela quantidade de fezes e peças de maquinários, havia ainda um cadáver de cachorro em decomposição. Indagado, o proprietário declarou que o animal pode ter sido envenenado, pois teria chegado recentemente no local, bastante trêmulo e mal conseguia parar em pé.

A equipe se dirigiu a outro barracão, na mesma avenida, pertencente ao mesmo homem, onde havia um cão pitbull, um pouco magro, porém em situação aceitável segundo análise veterinária.

Contudo, o local é extremamente quente, todo fechado e na mesma condição do primeiro barracão, com muitas fezes do animal por todo o local, sem comida e pouca água.

Nos fundos foi encontrada uma caixa d’água vazia, mas com pneus em seu interior, alguns com água parada, e repletos de larvas de mosquito transmissor da dengue. A Vigilância Sanitária foi informada para que faça uma vistoria no local.

O cão da Pitbull permaneceu no local, e o proprietário orientado quanto aos cuidados. Já a cadela do primeiro barracão e as aves, foram acolhidas pela associação protetora dos animais. O homem foi encaminhado para a delegacia e autuado pelo crime de maus-tratos a animais.