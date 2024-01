Caminhada ecológica contra a dengue recolhe mais de 400 sacos de lixo das ruas

No último sábado (27), a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Mourão, em parceria com o Comitê Gestor Intersetorial de Combate à Dengue, realizou uma caminhada ecológica com o intuito de eliminar potenciais criadouros do mosquito Aedes aegypti.

A ação contou com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem-estar Animal, da empresa Seleta Ambiental, do Conselho Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Educação e da 11ª Regional de Saúde.

O trabalho de campo foi coordenado por equipes de Agentes de Combate a Endemias, que junto aos voluntários, percorreram os jardins Paulista, Alvorada, Copacabana e Vila Cândida, coletando resíduos descartados irregularmente no passeio público. Na ocasião, foram recolhidos mais de 400 sacos de lixo com capacidade de 100 litros cada.

A Gerência de Vigilância em Saúde ressalta que o combate à Dengue é um dever de todos e que a população deve ficar atenta aos cuidados para eliminar os criadouros do mosquito, inspecionando quintais e destinando corretamente os resíduos.