Fundação de Esportes passa a funcionar no Centro da Juventude

Nesta gestão a Fundação de Esportes de Campo Mourão (Fecam) passa ser responsável pela administração do Centro da Juventude Itachir Tagliari. Para facilitar o trabalho, a estrutura de atendimento da Fecam, que funcionava no Edifício Plaza (próximo da prefeitura, na Rua Brasil) passa a funcionar também no Ceju (na asa leste, próximo da UPA).

“Achamos melhor trazer toda a estrutura para cá, onde também temos o espaço da Praça da Juventude, concentrando várias atividades para a comunidade”, explicou o secretário municipal de Esportes, Marcelo Lima, ao lembrar que os servidores do esporte também poderão prestar um atendimento melhor num local específico para a prática de atividades físicas.

O secretário lembra que por conta das restrições impostas pela pandemia de Coronavírus, o atendimento presencial ao público está suspenso. Somente as atividades esportivas de nível profissional foram mantidas, como Futsal e o Basquete, que está disputando o NBB em São Paulo. “Temos um canal no Youtube do Programa Campo Mourão Mais Ativa, onde diariamente são postadas atividades físicas para que as pessoas possam praticar em casa mesmo”, completou.