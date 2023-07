Fundação Cultural recebe doação de obra “Navio Negreiro”

Marcando a abertura da exposição MultiVerso, de Bernardo Matos, na Sala de Exposições do Teatro Municipal, Elvo Benito Damo, uma das grandes expressões das artes no Paraná, fez a doação de uma obra de sua autoria, Navio Negreiro, com 206 gravuras. Elvo foi professor de artes de Bernardo, em Curitiba, e um dos convidados especiais para a abertura da exposição.

A doação marca o início da iniciativa de criação do Museu de Arte de Campo Mourão. “Para nós, a doação dessa obra de Elvo Damo, pelo que representa para as artes no Paraná, tem um significado especial, pois é o primeiro passo para a constituição do Museu de Artes de Campo Mourão”, explica o diretor presidente da Fundação Cultural, Roberto Cardoso.