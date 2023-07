Eleição para escolha de nova diretoria da Santa Casa acontece hoje

Será realizada logo mais, a partir das 18h30, a eleição para escolha da nova diretoria do hospital Santa Casa de Campo Mourão. Apenas associados terão direito a votar e o mandato é para dois anos.

O atual presidente é Pedro Henrique Montans Baer, que está no cargo desde 2017. A eleição estava programada para abril, como não houve nenhuma chapa inscrita, ele continuou no cargo por mais 90 dias.

No entanto, Baer diz que não postergará o mandato e que deixará a presidência do hospital no próximo dia 19 de julho, quando encerra oficialmente o ciclo da atual gestão. Ele afirma que fez o que pode pela instituição.

A Santa Casa acumula uma dívida de pelo menos R$ 54 milhões, situação agravada pela tabela SUS, que está desatualizada há 20 anos, segundo a diretoria.