Fundação Cultural de Campo Mourão promove concurso de fotografia “Imagens da Cidade”

A Fundação Cultural de Campo Mourão está com inscrições abertas para o concurso de fotografia “Imagens da Cidade”. Profissionais e amadores podem se inscrever gratuitamente por meio do formulário disponível no link: https://forms.gle/TmGLgUasUwU5zyRYA, até as 17h do dia 29/09/2023.

O concurso terá três categorias: Cenas de rua, Fotos aéreas e Paisagem/Natureza. Os 3 primeiros colocados nas categorias Cenas de Rua e Fotos Aéreas receberão respectivamente R$1.350,00; R$1.100,00 e R$900,00. Já a categoria Paisagem/Natureza receberá premiação única no valor de R$1.000,00.

É importante destacar que as fotografias devem ser inéditas, atuais e serem reconhecidamente de Campo Mourão. A escolha das melhores fotos das categorias Cenas de Rua e Fotos Aéreas será realizada por uma banca formada por especialistas. Já o vencedor da categoria paisagem/natureza será escolhido por votação popular.

De acordo com os organizadores, o objetivo do concurso é valorizar e incentivar a fotografia documental e autoral que contribua para a preservação da memória e história da cidade de Campo Mourão, além de mostrar um novo olhar dos participantes na captura de imagens que revelem aspectos diferenciados de nossa cidade.