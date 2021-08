Fundação Cultural abre inscrições para Concurso de Fotografias

A Fundação Cultural de Campo Mourão abre nesta terça-feira, dia 10 de agosto, inscrições para mais uma edição do concurso de fotografias “Imagens da Cidade”. As inscrições vão até dia 10 de setembro, na Biblioteca Municipal Professor Egydio Martello (Estação da Luz) ou envio pelos Correios. O julgamento presencial será no dia 21 de setembro e a escolha pública (enquete Facebook) de 25 a 30 de setembro.

A premiação totaliza R$ 5 mil nas categorias “Paisagem e Cotidiano”, “Casa da Cultura 40 anos de História” e “Foto Celular”. Nas duas primeiras categorias serão aceitas no máximo duas fotografias, desde que com imagens diferentes. As fotos poderão ser coloridas ou em preto e branco. Nestas duas categorias a premiação será do 1º ao 3º lugar, nos valores de R$ 1 mil; R$ 700,00 e R$ 500,00. Já a foto que tiver o maior número de votos (através da enquete) receberá a premiação única no valor no valor de R$ 600,00.

Podem participar fotógrafos amadores e profissionais. Para escolha dos vencedores a comissão julgadora deverá levar em conta qualidade técnica, estética e artística da imagem; criatividade e originalidade; valor de contribuição à história e memória da cidade.

A entrega das fotografias deve ser em envelope lacrado. Em outro envelope menor e lacrado, deverá estar a ficha de inscrição do participante devidamente preenchida, datada e assinada. A entrega pode ser feita pessoalmente, por procurador, ou encaminhada pelo Correio para (Biblioteca Pública Municipal Prof. Egydio Martello, Rua Francisco Ferreira Albuquerque, s/n Centro – Praça da Matriz – CEP: 87.302-220, Campo Mourão – Pr.)

PAISAGEM E COTIDIANO

As fotos devem ser atuais, inéditas, reconhecidamente de Campo Mourão e devem mostrar a cidade por novas perspectivas, com representação de paisagens de espaços urbanos e rurais, lugares e situações, rotina e vivências que passam despercebidos ao olhar no dia a dia em nosso município. Devem ser impressas em papel fotográfico, no formato 20x30cm, sem margem.

CASA DA CULTURA – 40 ANOS DE HISTÓRIA

Foto devem ser no tamanho 15 x 21cm e em seu verso deverá constar apenas uma etiqueta. As inscrições devem ser encaminhadas por Correio.

FOTO CELULAR

O participante poderá utilizar recursos complementares de edição de imagens, filtros especiais, entre outros. Nessa categoria a foto deve ser encaminhada via e-mail, com a ficha de inscrição e se necessário, termo de autorização de uso de imagem. A escolha será através de voto popular-enquete no Facebook, página oficial da Fundação Cultural.