Frota das forças de segurança é reforçada com mais 119 viaturas

A estrutura da segurança pública do Paraná recebeu mais um reforço nesta quarta-feira (22) com a entrega, pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, de mais 119 novas viaturas policiais e de combate a incêndios florestais, além de aparelhos de atendimento a emergências derivadas da manipulação de produtos perigosos. O investimento do Governo Estadual foi de R$ 16,2 milhões. O evento ocorreu na Academia Policial Militar do Guatupê, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Os novos veículos serão destinados à Polícia Militar (76), à Polícia Civil (36) e ao Corpo de Bombeiros (7). Ratinho Junior destacou que as viaturas vão atender diversas regiões do Estado, reforçando o patrulhamento das cidades, os trabalhos de investigação, além de controle a incêndios neste momento de severa estiagem e, também, no combate à circulação do coronavírus.

Foi a terceira grande entrega de novas viaturas para as forças de segurança pública nos últimos 40 dias. “Isso significa a modernização das nossas forças de segurança, para que possam fazer uma boa prestação de serviços para a população, combatendo a violência”, afirmou o governador. “E neste momento de estiagem e de pandemia do coronavírus, também serão úteis para dar mais agilidade às ações do Governo do Estado para o enfrentamento dos problemas”, acrescentou.

Secretário da Segurança Pública, Rômulo Marinho Soares reforçou a importância do planejamento de reestruturação da área que vem sendo colocado em prática desde o ano passado, com reflexo direto na redução dos índices de criminalidade.

Ele lembrou que oito das dez cidades mais populosas do Paraná acompanharam o desempenho estadual e tiveram redução na taxa de homicídios dolosos no ano passado. A queda foi em média de 20,4% no comparativo com 2018 nesse conjunto de municípios, mais que o dobro da média paranaense (9%). São elas Curitiba, Cascavel, Ponta Grossa, Colombo, Maringá, Foz do Iguaçu, São José dos Pinhais e Paranaguá.

Os números são do Relatório Estatístico Criminal divulgado anualmente pela Secretaria de Estado da Segurança Pública. “Veículos são uma importante ferramenta no combate à violência. É a união de forças entre estrutura e recursos humanos”, disse o secretário.

POLÍCIA MILITAR

À PM serão destinados 76 veículos, sendo 52 SUVs, 22 carros de passeio e dois utilitários, com investimento de mais de R$ 4,3 milhões. “O Paraná fez a lição de casa antes da crise do coronavírus. Em resumo, teremos viatura no bairro, ostensivas que irão fazer o policiamento comunitário, servindo o paranaense”, ressaltou o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Péricles de Matos.

POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil recebeu 36 viaturas. São 19 carros de passeio, 15 SUVs e duas caminhonetes, no valor total de aproximadamente R$ 2 milhões. “É um reforço muito grande. Veículos que serão usados diretamente nas comarcas do Interior, resolvendo uma carência da corporação”, afirmou o delegado-geral da Polícia Civil, Silvio Rockembach.

BOMBEIROS

O Corpo de Bombeiros do Paraná, por sua vez, incorporou à frota sete caminhões Auto Bomba Tanque Resgate (ABTR). O investimento total é de mais de 6,5 milhões. De acordo com o comandante do CB, Samuel Prestes, a frota será distribuída nos locais em que houver maior necessidade.

“É um novo lote viaturas, caminhões mais completos que dão prosseguimento ao nosso plano de investimento que vem desde o ano passado. Como a previsão é de uma estiagem bastante grande, com os focos de incêndio que sempre começam nessa época do ano, entre o outono e o inverno, serão muito úteis”, afirmou ele.

PACOTE

Nos últimos 40 das houve três grandes entregas de novas viaturas para as forças de segurança pública. No dia 18 de março, o governador Ratinho Junior repassou 200 veículos para a Polícia Militar (75) e Corpo de Bombeiros (50) e também à Polícia Civil (75).

No dia 27 de março foram mais 100 veículos para Polícia Militar e 18 para o Corpo de Bombeiros. As entregas são parte de um amplo pacote de novos veículos para a renovação da frota estadual e tem como objetivos combater a violência e agilizar os serviços administrativos.

PRESENÇAS

Participaram da solenidade os secretários Guto Silva (Casa Civil), Márcio Nunes (Desenvolvimento Sustentável e Turismo); os deputados estaduais Gilson de Souza, Delegado Jacovós, Do Carmo e Soldado Adriano José; e a prefeita de Quitandinha, Maria Julia Socek Wojcik.

Agência Estadual de Notícias