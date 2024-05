CM/Futsal recebe o Cascavel nesta terça-feira em clássico do Paranaense Série Ouro

Nesta terça-feira, 7, tem clássico estadual pelo Paranaense Série Ouro na Arena UTFPR (Belin Carolo). O Campo Mourão Futsal recebe, às 19h30, o Cascavel, para mais um duelo que vale a ascensão na classificação geral da competição.

Décimo colocado com 7 pontos em quatro jogos, e com um jogo a menos que o líder e vice-líder, que tem 10 pontos em cinco jogos, se vencer, o Carneirão dará um salto na classificação indo para as primeiras posições, inclusive ultrapassando o próprio Cascavel que está na oitava colocação com 8 pontos, em cinco jogos disputados. Fato que torna o confronto ainda mais importante para as duas equipes, elevando o jogo ao patamar de “seis pontos”.

Embalado pela goleada por 9 a 1 para cima do Brasília (DF), pela Liga Nacional no último sábado, Campo Mourão quer seguir no caminho das vitórias, para se manter na disputa pelo título do Paranaense.

Os ingressos já estão disponíveis para o sócio torcedor contribuinte do Cadeira Tricolor, e à venda para o público geral no Supermercado Bom Dia, Marujo Sports e no site do Campo Mourão Futsal.