Fraternidade O Caminho deverá assumir Casa de Passagem de CM

A Casa de Acolhida Filhos Prediletos (Fraternidade O Caminho), ligada à igreja católica, deverá assumir a administração da Casa de Passagem São José (antigo albergue). A entidade foi a única a participar do chamamento público realizado pelo município para celebração de parceria com organização da sociedade civil para prestar serviços de alta complexidade no acolhimento institucional.

Agora uma comissão composta por técnicos e servidores da Secretaria Municipal de Ação Social vão analisar e conferir e documentação apresentada pela entidade. “Acredito que até o início de fevereiro o processo estará concluído e o resultado será publicado no órgão oficial”, explicou a secretária da Ação Social, Márcia Calderan. Como o prédio do albergue está em fase de conclusão de reformas, a previsão é que a entidade assuma o serviço em março.

Entre as responsabilidades da entidade está a de acolher pessoas adultas e famílias em situação de rua, desabrigo ou abandono, migração ou em trânsito. “A principal mudança é que em vez de albergue com atendimento apenas noturno, a instituição se torna Casa de Passagem com atendimento 24 horas, com alimentação, orientação, encaminhamentos, banho e pernoite”, explicou a secretária.

Pela parceria, além da estrutura física do prédio, mobiliário e um veículo para ronda, o município repassará o valor de R$ 80 mil por ano para a instituição. “Também terá todo o apoio da rede de assistência, como outras entidades que prestam serviços assistenciais ao município”, explica a secretária.

Segundo ela o prédio do albergue será entregue com pintura externa e interna novas, banheiros e cozinha reformados, bem como adequações internas para maior comodidade e segurança das pessoas atendidas. O investimento foi de cerca de R$ 100 mil com recursos do município.