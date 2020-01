Comandante da PM em Janiópolis faz balanço positivo: “Missão cumprida”

O destacamento da Polícia Militar de Janiópolis, pertencente ao 11º Batalhão de Polícia Militar de Campo Mourão, divulgou os principais resultados operacionais do ano de 2019. No total, foram 1.378 solicitações de atendimento por meio dos telefones de emergência.

O comandante do destacamento de Janiópolis, subtenente Claudemir Macedo de Souza, declarou que a equipe de policiais que atua na cidade encerrou o ano de 2019 com a missão cumprida.

“Mais uma vez esta unidade policial apresenta grandes resultados na sua área de atuação que só puderam ser alcançados graças à perseverança desses policiais militares e a parceria com a população local, sociedade civil organizada e lideranças políticas do município”, disse ele.

AS OCORRÊNCIAS

Além das 1.378 solicitações de atendimento por meio do telefone, os policiais de Janiíopolis realizaram 3.647 abordagens; 25 prisões em flagrante; apreensão de cinco menores em flagrante; oito mandados de prisão cumpridos; 603 veículos abordados, sendo 286 automóveis e 317 motocicletas.

Ainda foram realizados 56 testes do bafômetro, gerando quatro prisões em flagrante por embriaguez ao volante e 2 notificações. Ainda no trânsito, 29 veículos foram apreendidos por algum tipo de infração, além de 161 notificações de trânsito, com destaque para 31 notificações feitas pelo artigo 228 do Código de Trânsito Brasileiro (usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo Conselho Nacional de Trânsito).