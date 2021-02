Força Tarefa de serviços no Cemitério Municipal

Em uma força tarefa, o Município de Campo Mourão, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, está promovendo uma ação de limpeza no Cemitério Municipal São Judas Tadeu, com ênfase no trabalho de roçadas, capina e varrição, já que com as chuvas do início do ano o mato cresceu e acabou tomando conta de vários espaços no local. Por conta até mesmo do próprio tempo chuvoso, uma ação efetiva anterior acabou ficando impossibilitada.

“Aproveitamos esta trégua no período das chuvas e estamos trabalhando neste local, para torná-lo novamente apresentável para todos que visitam seus entes queridos”, destaca Ireno dos Reis Pereira, Secretário de Obras e Serviços Públicos do Município de Campo Mourão. Demais ações de manutenção também, de uma forma geral, estão sendo promovidas no cemitério.