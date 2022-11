Fecam encerra Circuito de Corridas 2022 com sucesso

Os participantes da última etapa do ano do Circuito de Corridas Fecam, realizada no sábado (19), aprovaram o novo local do evento, realizado na Avenida João Batista Salvadori. Os percursos foram de 2,5 km, 5 km e 10 km. O evento tem a parceria do Integrado EAD, Paraná Atacadista e Unimed.

“Encerramos o circuito com sucesso total, onde muitos que participaram não conheciam. A nova estrutura com praça de alimentação foi aprovada por todos e estamos satisfeitos com o retorno que recebemos dos participantes, de todas as idades”, enfatizou o presidente da Fecam, Marcelo Lima.

Os 60 primeiros competidores que retiraram o chip de cronometragem ganharam camisetas personalizadas do evento e todos os inscritos receberam medalhas. O evento foi aberto com o circuitinho para crianças, que também tiveram espaço de recreação no local. Os cinco primeiros de cada gênero (feminino e masculino) nos percursos de 10 km e 5 km receberam troféus.

O circuito teve o apoio da Polícia Militar e Seimob e fechamento do trânsito na Avenida João Batista Salvadori durante a competição. A Polícia Militar também fez uma exposição de armas no local.

RESULTADOS

(2,5 km masculino): Jeferson Alberto dos Santos (1º); Emerson Lucas Santos da Silva (2º); Pedro Martins de Oliveira (3º); Isaac de Souza da Mota (4º) e Guilherme Pereira Bento Cavanha (5º).

(2,5 km feminino): Jessica Pereira da Silva (1º); Luana Carolina Veloso (2º); Maraiza Geronymo Simão (3º); Angelica Ferri Ferreira (4º) e Lais Bertelli De Jesus (5º).

(5 km masculino): Anderson Rezende Dos Santos (1º); Isaac Bueno Biondaro (2º); Halan Kiosh Miahira De Lima (3º); Maykon Alberto Wencel (4º) e Edione Carvalho (5º).

(5 km feminino): Vanessa Aparecida Thome (1º); Aline Rocha Amaral (2º); Eliza Miyake (3º); Ana Smaha do Espirito Santo (4º) e Letícia Cordeiro (5º).

(10 km masculino): Rodrigo Lopes da Silva (1º); Adilson Souza Ferreira Ferreira (2º); Joao Henrique Lopes Menezes (3º); Orlando Cicero (4º) e Fabio Firbida (5º).

(10 km feminino): Sarila Kloster (1º); Leila Candido Diego Mattia (2º); Adriane Regina Zelent (3º); Ivete Tanahaki (4º) e Graciela Tanahaki (5º).