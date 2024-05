“Física Mágica” marca lançamento do 4º “Pint Of Science” em Campo Mourão

Conceitos da Física por meio de mágicas e experimentos lúdicos em ambiente de descontraído é a temática da palestra-show intitulada “Física Mágica” ministrada por professores da UTFPR no lançamento oficial nesta quinta-feira (9) da 4ª edição do “Pint Of Science” em Campo Mourão. O evento acontece no Bar Passeio Seo Silvestre às 19h30.

Na segunda-feira (13), o evento começa oficialmente com uma noite dedicada à apresentação apenas de mulheres pesquisadoras (mas aberto ao público em geral). O Pint Of Science segue até a quarta-feira (15), sempre em dois bares da cidade e duas palestras em cada, a partir das 19h30.

O evento é realizado simultaneamente com outras 500 cidades em 25 países. Este ano o Brasil é o país que terá o maior número de cidades participando do festival: 179 municípios. Aproximar a ciência da sociedade de forma descontraída e acessível é o principal objetivo do festival, que busca estabelecer um diálogo aberto e informal entre os cientistas e o público, proporcionando uma experiência única e divertida.

“É uma oportunidade de conhecer os trabalhos dos pesquisadores de Campo Mourão bem como de levar a ciência a todas as camadas da sociedade, em um formato que coloca a cidade em um evento simultâneo e internacional”, observa Eduardo Akira Azuma, coordenador local do evento.

O Pint Of Science é realizado pela IDEA5 e Centro Universitário Integrado, com apoio da UTFPR; Unespar; Faculdade Unicampo; Codecam; SRI Centro Ocidental; Ecossistema de Inovação; Calvary Impact Hub e Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento de Campo Mourão.

DOAÇÕES

Em todos os dias o evento vai arrecadar itens de higiene e limpeza que serão doados às vitimas da enchente no Rio Grande do Sul. Os 30 primeiros poderão trocá-los por um chopp.

PROGRAMAÇÃO (início as 19:30)

Dia 13 – Eden Beer e Bendito Bar.

Dia 14- Cayenna Steak House e 609 Bar

Dia 15 – Santo Antônio Bar e Entorna Madalena Retrô.

Toda a programação está disponível no site: https://pintofscience.com.br/events/campomourao