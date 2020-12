Fiscalização teve apoio da PM para fazer cumprir decreto de enfrentamento ao Covid-19

Fiscais do município mais uma vez tiveram apoio da Polícia Militar no fim de semana, no trabalho voltado a fazer cumprir o decreto municipal de enfrentamento ao Covid-19. Além de orientações, foram realizadas visitas a supermercados, bancos e comércio de alimentação, bem como bares e lanchonetes onde foram recebidas denúncias pelo telefone 156.

“Nos pontos onde os fiscais encontraram maior resistência tivemos o apoio da Policia Militar, que tem sido grande parceira, especialmente onde houve necessidade de dispersar aglomerações”, ressaltou o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos. Na sexta e no sábado, foram oito anotações de CPF por consumo de bebida alcoólica em via pública e falta de uso de máscara.

No atendimento de uma denúncia na sexta-feira à noite, um bar foi notificado por não cumprir acordo feito em reuniões com a administração municipal para redução do número de pessoas no ambiente. “Em vez de 50 por cento conforme estabelece o decreto, o local estava completamente lotado”, relatou o secretário. Segundo ele, a maioria dos estabelecimentos está cumprindo as normas. “Alguns até contrataram mais segurança, bombeiro civil e eliminaram pistas de dança”, informou.

Segundo o secretário, todas as denúncias são atendidas. “Temos duas linhas telefônicas e se a pessoa ligar quando as duas estiverem ocupadas, o telefone vai ficar chamando, por isso pedimos a compreensão da população”, explica o, ao acrescentar que algumas denúncias são infundadas e isso acaba prejudicando o trabalho.