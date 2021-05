“Culto de cura” faz disparar casos de covid em Barbosa Ferraz; cinco morreram

Um evento evangélico que reuniu grande número de pessoas na igreja na esperança de cura, acabou por quadruplicar os casos de covid-19, em Barbosa Ferraz. Além disso, acabou provocando cinco mortes pela doença no município.

O ato de irresponsabilidade em meio a pandemia do coronavírus, levou o prefeito Edenilson Miliossi a proibir, por meio de decreto, celebrações religiosas presenciais para evitar a disseminação do vírus. A prefeitura também aumentou as restrições no município, por 10 dias.

Após o culto evangélico, os casos ativos se multiplicaram por quatro em Barbosa Ferraz. Em 15 dias, o número passou de 40 para 179, segundo a prefeitura.

Foi constatado pela Secretaria de Saúde, que a celebração atraiu muitas pessoas na igreja, inclusive pacientes que se tratavam de outras doenças, como câncer, o que causou a disseminação desenfreada do vírus.

Pelo menos um dos participantes do culto, que estaria infectado pela doença, sem saber, espalhou o vírus para as demais pessoas. “Identificamos que várias pessoas foram infectadas durante esse culto. Por isso, estamos suspendendo todas as atividades deste tipo por 10 dias esperando que a situação melhore”, disse o prefeito Edenilson Miliossi, em entrevista à CBN.

Os casos de morte pelo coronavírus também dispararam no município após o culto. Cinco pessoas que estavam na celebração morreram por complicações da doença. O número corresponde a um quarto de todos os óbitos registrados no município desde março de 2020.

Uma das vítimas foi a própria esposa do pastor, que tinha 36 anos. As mortes continuaram durante a semana. Na quinta-feira (6), mais duas pessoas morreram pela covid-19, e agora o município soma 21 óbitos pela doença.

Informações: Portal Paraná