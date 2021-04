Fiscalização multa mais de 30 pessoas aglomeradas em festa

Os fiscais do município, com apoio da Polícia Militar, tiveram que dispersar mais uma aglomeração de pessoas em uma festa para garantir o cumprimento do decreto municipal de enfrentamento ao Coronavírus. Mais de 30 pessoas, inclusive um menor de idade, participavam de uma confraternização em um imóvel no Jardim Capricórnio.

A ação foi registrada, inclusive com fotos, pela equipe de Fiscalização, que emitiu as autuações “Infelizmente ainda é grande o número de pessoas que insiste em não colaborar, mesmo num momento tão crítico como vivemos na saúde”, ponderou o coordenador das equipes de Fiscalização, Fernando Dias.

Segundo ele, a maioria dos participantes da festa eram jovens, entre eles um menor de idade e duas moças de outra nacionalidade, que não falam português. Conforme os registros fotográficos, poucos usavam máscaras e quando as equipes chegaram tentaram se esconder pelos cômodos da casa, inclusive no banheiro.

“Todo fim de semana é a mesma coisa. Recebemos diversas denúncias pelo telefone 156, além de atendimento por aplicativos de mensagens e página do município no Facebook”, explica o coordenador.