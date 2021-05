Fiscalização embarga festa com show musical na Usina Mourão

No dia em que o município de Campo Mourão registrou recorde de casos de covid-19 (195 em 24 horas), a equipe da fiscalização da prefeitura foi acionada na Usina Mourão, onde acontecia uma festa com show musical, o que está proibido por meio de decreto municipal.

Ao chegarem ao local para fazer a notificação, os fiscais informaram que foram maltratados e intimidados pelos proprietários. A Polícia Militar precisou ser acionada para dar apoio na ocorrência.

O evento foi embargado e os responsáveis pelo estabelecimento deverão ser multados. Segundo um dos fiscais, já havia denúncias sobre a realização do show, durante a semana no local.

“Na sexta-feira, chegamos a ser informados de que o evento seria cancelado, mas neste sábado recebemos denúncias de que o mesmo estava acontecendo e ao ser confirmado, foi feito o embargo. Isso porque foi constatado a realização de show, inclusive com venda de mesas e ingressos, e não música ao vivo como foi alegado. Inclusive a banda faz turnê internacional”, disse um dos fiscais.

O secretário de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos, afirmou que só está permitido em Campo Mourão evento com música ao vivo e não show musical, como aconteceu ontem na Usina Mourão.

“Mesmo diante desse cenário tão grave de covid, neste sábado nos deparamos com show na Usina Mourão, o que está proibido por decreto. Lembrando que o show se caracteriza quando a atração principal é a música, com cobrança de convite e de mesa. Música ao vivo é quando a atração principal é a comida e a bebida, sendo a música apenas um complemento, com cobrança apenas do couvert”, declarou o secretário.