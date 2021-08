Fiscalização contra a covid-19 dispersa aglomerações e reclama falta de apoio do Conselho Tutelar

Com a redução de casos da covid-19 em Campo Mourão, muitas gente tem relaxado em relação aos protocolos de segurança e ignorado também o toque de recolher, que passou a vigorar a partir da meia-noite até as 5 da manhã.

No início da madrugada deste domingo, as equipes de fiscalização da prefeitura, com apoio da Polícia Militar receberam várias denúncias de aglomerações e dispersaram grupos, após o toque de recolher. Nas ruas também houve abordagem a pessoas que circulavam fora do horário permitido e sem máscaras.

CONSELHO TUTELAR AUSENTE

Em alguns casos havia menores, inclusive duas mães abordadas com filhos recém-nascidos em frente ao Clube 10 de Outubro. O que chamou a atenção e gerou reclamação da fiscalização foi a falta de apoio do Conselho Tutelar.

De acordo com as informações, foram várias tentativas de contato com o órgão, mas sem sucesso. Ainda segundo os fiscais, essa falta de sintonia com o Conselho Tutelar tem sido constante.

No caso dos atendimentos desta madrugada, em que a fiscalização precisou da intervenção do conselho em duas ocorrências, ninguém atendeu as ligações. Em alguns casos, ainda segundo os fiscais, a informação é de que os conselheiros estavam em atendimento a outras ocorrências.

Além de várias abordagens em vias públicas, a fiscalização foi acionada por conta de aglomeração de pessoas em uma república, próximo ao câmpus da UTFPR e também atrás da igreja da Vila Carolo, onde um grupo de pessoas se encontrava. Em um dos veículos, havia uma menor de 12 anos.

Segundo as informações tem sido comum a abordagem a menores durante as fiscalizações de rotina para conter aglomerações, mas nem sempre é possível contar com o apoio do Conselho Tutelar. A reportagem tentou ouvir o conselho e foi informada de que o órgão vai se posicionar sobre o assunto nesta segunda-feira.