Fiscalização aplica mais multas por descumprimento a decreto, em CM

O fim de semana foi um dos mais movimentados para o trabalho de fiscalização sobre o cumprimento do decreto que estabelece normas de prevenção ao Covid-19. Além da aplicação de multas, duas delas de R$ 12 mil e R$ 15 mil, também foi necessário dispersar aglomerações em vários locais. “Nosso pessoal foi muito bem assessorado pela Rotam da Polícia Militar”, disse o secretário municipal Cristiano Augusto Calixto.

Na área central, houve até caso de vandalismo contra um dos veículos da equipe de fiscalização. Um rapaz chegou a subir no carro que estava parado em frente a um estabelecimento vistoriado pelos fiscais. As imagens foram feitas por uma cidadã que passava pelo local. “Pedimos se alguém souber quem é o cidadão que promoveu esse ato que possa fazer a denúncia para que tomemos as medidas judiciais cabíveis”, conclamou o secretário.

Na maioria das ocorrências foi necessário o apoio da Polícia Militar. Um estabelecimento comercial foi multado em R$ 12 mil e um imóvel onde havia uma festa particular recebeu multa de R$ 15 mil. “Tivemos problemas em vários estabelecimentos, principalmente nos bairros, no que se refere a fluxo de pessoas, falta de uso de máscaras e distanciamento”, comenta o secretário. Pelos relatórios dos fiscais, só o trabalho do fim de semana deve gerar mais de 10 multas.

A maior parte das denúncias atendidas chegou pelo telefone 156 e também por meio de mídias sociais. “Aplicamos uma multa de R$ 12 mil a um estabelecimento do ramo de alimentos, já reincidente”, relatou. Algumas confraternizações de famílias em residências também foram dispersadas, além de aglomerações em bares. “Pessoas foram flagradas bebendo de madrugada, promovendo algazarras e até fazendo necessidades fisiológicas em áreas abertas”, disse um dos fiscais.

O secretário lamentou a falta de consciência e o desrespeito em relação ao grave problema da doença. “Estamos com a área da Saúde em verdadeiro colapso, todo dia surgem novos casos. O poder público adota medidas de prevenção, os profissionais de saúde se desdobram e se arriscam para salvar vidas, mas infelizmente uma pequena parcela da sociedade está colaborando para que a situação fique ainda pior”, lastimou o secretário.