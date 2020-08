Alimentos Coamo está no Youtube e Instagram

A Coamo, por meio da sua linha alimentícia composta das marcas de confiança Coamo, Primê, Anniela, Sollus e Dualis, busca estar sempre presente na mesa e no dia a dia das pessoas. Para se aproximar ainda mais dos clientes e consumidores, a partir de hoje (10/08), os Alimentos Coamo estão com perfis no YouTube e Instagram.

Segundo o gerente Comercial dos Alimentos Coamo, Wagner Schneider, o lançamento dos novos canais vem para reforçar o trabalho de comunicação das marcas de confiança. “Entramos nas redes sociais em 2016 com um perfil no Facebook, uma mídia social que está muito presente no dia a dia das pessoas. Hoje nosso perfil conta com 508.218 seguidores. Devido a todo esse sucesso e o crescimento das outras redes, decidimos iniciar um trabalho de relacionamento pelo YouTube e Instagram”, afirma.

Nessas duas plataformas de internet que vêm se popularizando e crescendo a cada dia, os Alimentos Coamo vão trazer vídeos de receitas, dicas, lançamentos, ações com influenciadores e muito mais. “Siga as páginas dos Alimentos Coamo, dê seu like, faça aquela sua receita deliciosa e compartilhe! Nosso objetivo é interagir e levar um conteúdo diferente e atrativo para nossos seguidores”, adianta Schneider.